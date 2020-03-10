“مكافحة الأمراض” يقرع جرس الإنذار من كورونا

أهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض بكافة الجهات ذات العلاقة باستشعار خطورة الموقف بشأن فيروس كورونا، ودعا إلى التحرك فوراً لتشكيل لجان وفرق طوارئ لحشد الجهود والإمكانيات المحلية، وإعطاء الأولوية القصوى لرفع مستوى الجهوزية والاستعداد تحسّباً لمجابهة ظهور إصابات بالفيروس.

وتمثلت الجهات التي وجه المركز إليها الدعوة في الإدارات المعنية بوزارة الصحة، مكاتب الخدمات الصحية بالمناطق، وزارة الحكم المحلي والبلديات، وزارة الداخلية والجهات الأمنية، وإدارات المستشفيات والمراكز الصحية، والوزارات والجهات الخدمية.

تطور خطير

وقال المركز في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الدعوة التي أطلقها تأتي استجابة لما يرصده من تطور سريع للموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد، واتساع رقعة انتشاره لأكثر من 90 دولة في العالم، بما في ذلك العديد من دول إقليم شرق المتوسط ودول جنوب أوروبا ودول الحدود مما أصبح يشكل تهديداً مباشراً وحتمية دخول الفيروس للبلاد.

وأكد المركز أنه سيسخر كافة إمكانياته وخبراته الفنية لتقديم الدعم اللازم والتواصل مع كل الجهات لتنسيق جهود الاستجابة للجان وفرق الطوارئ في كافة أنحاء البلاد.

جهود الوقاية

وأشار إلى أن تكثيف الجهود للوقاية من المرض يعد دائما أفضل من الوصول للعلاج والمكافحة، مبينا أن الإصابة بالفيروس المستجد تعتبر خطيرة وقد تتسبب بالوفاة، كما أن المرض ينتشر بين البشر بسهولة عن طريق الرذاذ أو الملامسة وقد يتسبب في جائحة.

ولفت المركز إلى أنه لا يوجد علاج ولا تطعيم واقٍ للمرض حالياً، وتواجه الدول حالياً صعوبة كبيرة في توفير الإمكانيات والاحتياجات اللازمة للمكافحة والعلاج.

ولفت المركز إلى أن ما تمر به البلاد من ظروف صعبة كالاشتباكات المسلحة والانقسام السياسي وقلة موارد، إضافة إلى وجود عدد كبير من النازحين والمهجرين والهجرة غير القانونية، وضعف النظام الصحي وتدهور الخدمات الصحية، يعقد مهمة مواجهة الفيروس.

تعليمات

شدد المركز الوطني لمكافحة الأمراض على ضرورة التقيد بخطة الاستجابة الوطنية لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد التي وضعها، والتنسيق مع اللجنة التسييرية واللجان الفنية الفرعية في كل أنشطة الاستجابة.

ودعا إلى إيلاء كل الاهتمام وبدون تأخير في تخصيص وتجهيز غرف لعزل المرضى في كل المدن خاصةً تلك التي توجد بها منافذ تستقبل مسافرين قادمين من الخارج، مؤكدا استعداده لتقديم المشورة والمواصفات الفنية.

كما دعا إلى الاستعجال في توفير أماكن مناسبة للحجر الصحي والبدء بتخصيص أماكن لإيواء حالات الاشتباه في حالة دخول الفيروس، وإعداد القوائم والتكليفات اللازمة للفرق الطبية وطواقم التمريض التي ستشرف على تشغيل غرف العزل وتدبير شئون المرضى فيها من باب تحديد المسئولية وضمان حقوقهم.

وأشار المركز إلى أهمية الإسراع بتوفير معدات الوقاية والحماية الشخصية ومستلزماتها للطواقم الطبية وكذلك لرجال الأمن، والعمل على توفير مواد ومعدات التعقيم والتطهير وأجهزة الرش، ودعم المختبر المرجعي لصحة المجتمع بتوفير المشغلات والأجهزة المعملية اللازمة ومعدات التخلص الآمن من المخلفات الطبية.

وشدد على ضرورة دعم وتقوية وتجهيز فرق الاستجابة السريعة التابعة للمركز ومدّها بما يلزم للقيام بعملها، وتنسيق الجهود فيما يخص برامج التواصل والإعلام الصحي من خلال اللجنة الإعلامية متعددة القطاعات المشكلة في المركز، وتخصيص ميزانية طارئة لمجابهة النفقات اللوجستية وسد الاحتياجات العاجلة.

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