رصد مخالفات في حسابات البعثات الدبلوماسية

خاطب مدير إدارة المراقبين الماليين في وزارة المالية بحكومة الوفاق، صالح الرفاعي، كافة المراقبين الماليين ومساعديهم في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بشأن عدم فتح حسابات مصرفية جديدة إلا بعد القيام بإجراءات إقفال الحسابات القديمة.

وشدد الرفاعي في كتاب اطلعت قناة “218” على نسخة منه، على ضرورة الحصول على موافقة مباشرة من وزارة المالية بقيادة فرج بومطاري بشأن الحسابات الجديد، موضحا ان التعليمات الجديدة جاءت بعد تسجيل عدد من المخالفات الخاصة بفتح الحسابات لدى البعثات الدبلوماسية.

وكان وزير المالية قال قبل نحو أسبوع إن التوفير في الإنفاق العام لميزانية الدولة عام 2019 فاق المليار دينار نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة.

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