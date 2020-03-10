طقس ليبيا: توقعات الاحوال الجوية والأمطار الليلة وحتى الخميس بجميع المناطق

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا أن تتاثر مناطق شمال ليبيا بمنخفض جوي مدعوم بكتلة هوائية باردة مصحوب باجواء شتوية باردة وسقوط امطار جيدة إلى غزيرة احيانا مصحوبة بخلايا رعدية واحتمال سقوط حبات البرد هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي وتشمل يوم الغد مناطق الوسط (الجفرة – الفقها – الهروج السود ) الجنوب الشرقي مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية.

ويتوقع خبراء الارصاد أن تبدأ الاجواء في الاستقرار تدريجيا بداية من يوم الخميس على اغلب مناطق غرب ليبيا.

وفيما يلي تفاصيل توقعات الامطار والاحوال الجوية:

مناطق الشمال الغربي:

تبقى الفرصة متاحة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة هذه الليلة ويوم الغد الأربعاء على أغلب المناطق ، قد تكون جيدة على مناطق محدودة نتيجة الخلايا الرعدية.

مناطق الخليج والشمال الشرقي:

فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم الأربعاء والخميس ، قد تكون جيدة يوم الأربعاء على مناطق وسط الخليج نتيجة الخلايا الرعدية.

مناطق الوسط والجنوب:

فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة هذه الليلة ويوم الغد على ( الحمادة – القريات – الشويرف – أبونجيم – الجفرة – الشاطئ ) ، بينما تكون غزيرة على الجفرة والهروج يوم الغد نتيجة الخلايا الرعدية.

وتنتقل الأمطار يوم غدا الاربعاء بفترة الليل إلى مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة ، قد تكون جيدة إلى غزيرة على مناطق محدودة نتيجة الخلايا الرعدية ، وتبقى الفرصة يوم الخميس.

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