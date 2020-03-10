واشنطن تؤكد رغبتها في العمل مع جنوب أفريقيا لدعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا

أكدت الولايات المتحدة رغبتها في العمل مع جنوب أفريقيا، التي ترأس الاتحاد الأفريقي، لدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لحل الصراع في ليبيا، وفق ما أعلنت السفارة الأميركية في ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.

وقالت السفارة الأميركية إن سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، ونائب القائم بالأعمال بالسفارة الأميركية لدى جنوب أفريقيا، آيان ماكاري، عقدا «اجتماعا مثمرا مع ممثلي إدارة العلاقات الدولية والتعاون في بريتوريا اليوم، لتأكيد رغبة الولايات المتحدة في العمل مع جنوب أفريقيا -كرئيس جديد للاتحاد الأفريقي- لدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لحل الصراع الليبي».

رئيس جنوب أفريقيا يحبذ أن يكون المبعوث الأممي الجديد من أفريقيا.. ويقبل دعوة السراج لزيارة ليبيا

يشار إلى أن زيارة السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إلى جنوب أفريقيا تأتي بالتزامن مع زيارة عمل إلى بريتوريا، بدأها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، اليوم، حيث التقى فور وصوله الرئيس سيريل رامارفوزا بالقصر الرئاسي في بريتوريا.

رئيس جنوب أفريقيا يستقبل السراج في بريتوريا

وأبلغ رئيس جنوب أفريقيا خلال اللقاء السراج بأنه يحبذ أن يكون مبعوث الأمم المتحدة الجديد لدى ليبيا «من أفريقيا» بعد فراغ المنصب إثر استقالة رئيس البعثة الأممية غسان سلامة من منصبه.

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