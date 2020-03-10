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اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة بمحور الزطارنه جنوبي طرابلس

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكدت مصادر مطلعة اندلاع اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق بمحور الزطارنه جنوبي منطقة تاجوراء باتجاه مدينة القره بوللي (45 كيلومترا شرق طرابلس ) .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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