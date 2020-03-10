احتياجات بلدية قصر بن غشير على طاولة اجتماع دولة رئيس مجلس الوزراء بوفد البلدية

بنغازي 10 مارس 2020 (وال)- استقبل دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الثلاثاء، وفدًا من أعيان وحكماء بلدية قصر بن غشير، وعددًا من المسؤولين في القطاعات الخدمية بالبلدية، وذلك لبحث سيّر عمل المنطقة وأبرز احتياجاتها.

هذا وقد حضر الاجتماع الذي عقده دولته بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في بنغازي، سيادة عضو مجلس النواب عن الدائرة الأستاذ محمد بشير، ومعالي وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ورئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، ومدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السيد الطاهر محمد، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء خيري التميمي، إضافة إلى عدد من السادة مديري الإدارات بديوان مجلس الوزراء.

وناقش دولته خلال الاجتماع؛ سيّر العمل في البلدية، وأبرز احتياجاتها في القطاعات الخدمية بشكل عاجل، إضافة إلى آليات توفير بعض أدوية الأمراض المزمنة، وتوفير كافة المستلزمات للنازحين.

كما ناقش دولته خلال الاجتماع آليات توفير المستلزمات التعليمية، ومشاكل الصرف الصحي بالبلدية، حاثًا في الوقت ذاته بضرورة دعم مدير أمن قصر بن غشير؛ بما يُعزز الأمن في تلك المنطقة.

وأكد دولة رئيس مجلس الوزراء على دعم الحكومة لبلدية قصر بن غشير، مؤكدًا أنه لن يتوان عن تقديم كافة الدعم للبلدية، خاصة في هذه الظروف التي تمر بها، بسبب وقوعها بالقرب من أماكن الاشتباكات مع الجماعات المسلحة.

وثمّن الوفد عمل الحكومة الليبية ودولة الرئيس السيد عبد الله الثني، في توفير كافة الخدمات للمواطنين، مؤكدين دعمهم التام لمجلس النواب والحكومة الشرعية المنبثقة عنه، والقوات المسلحة العربية الليبية. (وال- بنغازي) ر ت

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