مشكلات المعلمين على طاولة اجتماع وزارتي التعليم والمالية بحكومة الوفاق

ناقش اجتماع تقابلي عقد بين وزارتي التعليم والمالية بحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، جملة قضايا تخص قطاع التعليم ومعالجة أوضاع المعلمين في عدد من الجوانب.

وتطرق الاجتماع، الذي عُقد بقاعة الاجتماعات بديوان وزارة المالية، إلى آليات تفعيل علاوة الحصة وتسهيل إجراءاتها وإتمام إجراءات المنسبين الجدد، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة التعليم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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كما تناول الاجتماع، الذي حضره وزير التعليم، الدكتور عماري زايد، ووزير المالية، فرج بومطاري، ووكيلا الوزارتين، عادل جمعة، وأبوبكر الجفال، الاهتمام بمراقبات التعليم من خلال اعتماد الباب الثاني لها وصرفه بانتظام، ومناقشة تفعيل صندوق التكافل الاجتماعي بالمراقبات التعليمية.

وأكد عماري زايد أن الاجتماع يجسد حرص وزارة المالية على الوقوف مع المعلمين ومتابعة أوضاعهم، فيما شدد بومطاري على أن وزارة التعليم لم تدخر جهدًا لدعم المعلم ومساندته.

بدوره، قال عادل جمعة، إن وزارة التعليم عكفت خلال اجتماعها مع وزارة المالية على وضع جدولة زمنية لحلحلة كل الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية، لافتًا إلى الاتفاق على جملة إجراءات تساعد في انتظام الدراسة.

وأشار جمعة إلى أن وزير المالية أعطى تعليماته بصرف العلاوة الخاصة بالعام الدراسي 2018 – 2017 لمعلمي عين زارة والجميل وسبها وصبراتة، كما دعا الوزير كذلك إلى متابعة أي عجوزات في العلاوة للعام الدراسي الماضي من خلال تشكيل لجنة مشتركة بخصوصها.

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