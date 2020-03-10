وزارة الصحة: يجب تعبئة نماذج المسافرين الخاصة بفيروس كورونا

طالبت وزارة الصحة بالحكومة الليبية كافة مديري مكاتب الرقابة الصحية بالمنافذ البرية والبحرية والجوية في البلاد، بضرورة تعبئة نماذج المسافرين الخاصة بفيروس كورونا للقادمين من الخارج، والتي أعدها المركز الوطني لمكافحة الأمراض ضمن خطته الوطنية للاستجابة للفيروس.

الوزارة أكدت أن هذه النماذج ضرورية لمتابعة المسافرين القادمين إلى ليبيا، والوقوف على أوضاعهم الصحية ضمن خطة عمل وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، بهدف التقليل من خطر دخول فيروس كورونا إلى البلاد، مشيرة إلى أن هذه النماذج موجودة بكافة المنافذ.

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