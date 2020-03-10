أمريكا تؤكد رغبتها في العمل مع جنوب أفريقيا لدعم الجهود الأممية في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكدت الولايات المتحدة، رغبتها في العمل مع جنوب إفريقيا التي تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي، لدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لحل الصراع الليبي.

جاء ذلك خلال اجتماع “مثمر” عقده السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند ونائب القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية لدى جنوب إفريقيا آيان ماكاري، مع ممثلي إدارة العلاقات الدولية والتعاون في بريتوريا اليوم الثلاثاء، بحسب ما نشرت السفارة الأمريكية في ليبيا على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

وتأتي زيارة السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند إلى جنوب إفريقيا بالتزامن مع زيارة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج إلى بريتوريا العاصمة السياسية اليوم، الذي التقى رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامارفوزا لبحث الأزمة الليبية.

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