رئيس الحكومة يتابع احتياجات الهيئة العامة للكهرباء

بحث رئيس الحكومة عبد الله الثني اليوم مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء فخري المسماري، الاحتياجات المستعجلة للهيئة، وذلك خلال اجتماع عقد في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

الاجتماع الذي حضره مدير الإدارة القانونية بديوان مجلس الوزراء صلاح ماضي، ناقش سير عمل الهيئة وأبرز الاحتياجات التي تضمن المحافظة على استقرار الشبكة العامة للكهرباء، كما تطرق إلى سير كافة المشروعات القائمة في الهيئة.

هذا واطلع رئيس الحكومة على الخطة المستقبلية التي بدورها تحافظ على استقرار الشبكة وتوفير الطاقة بصورة جيدة.

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