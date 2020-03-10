المصرف المركزي ينظم ندوة حول عزوف المصارف عن تمويل المشروعات 

نظم مصرف ليبيا المركزي ببنغازي اليوم ندوة علمية حول آثار عزوف المصارف التجارية عن تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة.

وتطرق المشاركون بالندوة إلى التعريف بأهمية المخاطر المصرفية، والتعرف على معوقات تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة في ليبيا، ومقترحات علاجها من وجهة نظر المصارف التجارية.

وأوضح المشاركون بالندوة أن العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا تواجه معوقات كثيرة، من أهمها المعوقات الإدارية كعدم الاهتمام بدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية، والتي تتمثل في عدم القدرة على استخدام الأساليب الحديثة في الإنتاج وعدم السعي وراء الابتكار.

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