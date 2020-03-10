مكتب دعم المرأة بوزارة تعليم الوفاق يحي اليوم العالمي للمرأة

نظم مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة التعليم بحكومة الوفاق اليوم الثلاثاء احتفالية أقيمت بمقر كلية السياحة والضيافة طرابلس ، بمناسبة اليوم العالمي للمراة تحت شعار “المرأة قيادة وتغيير” .

وحضر الاحتفالية رئيس وحدة تمكين المرأة بالمجلس الرئاسي “ليلى اللافي” ومدير مكتب دعم وتمكين المرأة بالوزارة “آمال المالطي” وعدد من المسؤولين بالوزارة وممثلي عن مؤسسات المجتمع المدني.

وأعلنت مدير مكتب دعم وتمكين المرأة بالوزارة “آمال المالطي” في كلمتها بالمناسبة عن إطلاق مبادرة “سلام” ومشروع المجلة الإلكترونية بعنوان “نساء تضئ ليبيا” وذلك من خلال أقسامها بالمراقبات التعليمية.

ومن جانبها دعت رئيس وحدة تمكين المرأة بالمجلس الرئاسي الدكتورة “ليلى اللافي” خلال الاحتفالية الى العمل على تقديم مقترحات بشأن تخصيص يوم وطني للمرأة الليبية على أن يكون هذا اليوم المحدد له دلالاته الموضوعية ومبرراته المنطقية.

وتخللت الاحتفالية فقرات غنائية وعروض مسرحية من قبل الطالبات بالإضافة الى معرض عن منتجات المرأة من أشغال يدوية ومعرض لوحات فنية