الشروع في تحصيل قيمة استهلاك الطاقة الكهربائية في بنغازي

بنغازي-العنوان

شرعت اللجنة المشكلة لمساندة الهيأة العامة للكهرباء في تحصيل رسوم قيمة استهلاك الطاقة الكهربائية من مزاولي الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وقامت اللجنة، اليوم الثلاثاء، بقطع التيار الكهربائي عن مزاولي الأنشطة الاقتصادية المتقاعسين عن دفع رسوم الجباية، والمعتدين على الشبكة العامة من خلال توصيلات غير شرعية بمشاركة رجال الأمن بالإدارة العامة للدعم المركزي.

وكان قد أصدر وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، قرار رقم رقم 243 لسنة 2020 ميلادي، حيث تختص في التنسيق مع الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة وذلك في تحصيل رسوم قيمة استهلاك الطاقة الكهربائية من قبل المحال التجارية والحرفية والصناعية ونحوها.

وكذلك تختص في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين في سداد القيمة الاستهلاكية للطاقة الكهربائية، وكذل حيال المعتدين على الشبكة العامة من خلال توصيلات غير شرعية.