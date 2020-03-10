وزير العدل بحكومة الوفاق يجتمع مع قنصل تونس بطرابلس

اجتمع وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم اليوم الثلاثاء مع قنصل الجمهورية التونسية بطرابلس توفيق القاسم بحضور مستشار الشؤون الخارجية ومدير إدارة الشؤون الخارجية بالقنصلية.

وبين المكتب الاعلامي بالوزارة ان القنصل التونسب ابلغ وزير العدل أن هذه الزيارة تأتي لبحث آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين وبناء وتطوير العلاقات الثنائية على أسس متينة خاصة في مجال العدل والقضاء .

ومن جهته أكد وزير العدل على ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين وأن هناك غياب في التنسيق الأمني والقضائي والتواصل بين الأجهزة وانه يجب خلق آلية للتواصل بين البلدين .

وتم خلال الإجتماع مناقشة الجوانب القضائية والأمنية وأسماء المشتبه بهم في منظومة الجوازات والبطأ في تنفيذ الإنابات القضائية .

وتم الاتفاق على تحديث قنوات التواصل وتشكيل لجنة تعنى بالتعاون القضائي بين البلدين