مؤسسة النفط تنظم دورات تدريبية لرواد الأعمال بمنطقة الواحات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، تنظيمها خلال الفترة الماضية دورات تدريبية لـ 52 شابًا من منطقة الواحات، ومنحهم المعدات التي يحتاجونها لبدء مشاريع جديدة.

وشهد المعهد العالي جالو السبت الماضي، حفل اختتام هذه الدورات، التي أشرفت على تنفيذها إدارة التنمية المستدامة بمؤسسة النفط، بالتعاون مع المركز العربي للتدريب، وذلك حسب بيان منشور على صفحة مؤسسة النفط بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وشملت الدورات عدة مجالات، من بينها تشخيص أعطال المنظومات الإلكترونية للسيارات، وصيانة اللوحات الإلكترونية، وبرمجة الهواتف النقالة.

وحضر حفل الاختتام كل من عميد بلدية جالو، أبو بكر اعمورة، ورئيس المجلس التسييري جالو فرج عقيلة، إضافة إلى عضو اللجنة التسييرية اوجلة وعدد من المختصين بإدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، وشهد حفل الاختتام، توزيع شهادات تكريم ومعدات عمل على المتدربين؛ لتسهيل دخولهم إلى سوق العمل مباشرة.

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