الداخلية الليبية تعلن بدء “جباية الكهرباء” (صور)

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق عمل اللجنة الأمنية المشكلة بموجب قرار وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، لمساندة الهيئة العامة للكهرباء في تحصيل رسوم الجباية على استهلاك الكهرباء من مزاولي الأنشطة الاقتصادية المختلفة كمرحلة أولى.

وكانت الشركة العامة للكهرباء في الحكومة الليبية، أعلنت السبت الماضي، أنها ستشرع بالتعاون مع وزارة الداخلية، في حملات جباية، وقال المتحدث باسم الهيئة ربيع خليفة، إن هذه الحملة تهدف إلى جباية الديون المتراكمة والمستحقة لصالح الشركة ورصد كل التوصيلات غير المشروعة.

وأوضح خليفة أن الجزء الأول من الحملة يستهدف أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية، مشيرا إلى أنها تعد الأولى من نوعها وتهدف إلى الحد من ظاهرة التعدي على الشبكة الكهربائية والتقليل من الفقد التجاري الذي أثر سلبا في استقرار الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية.

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