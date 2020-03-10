قسم البحث الجنائي بنغــازي ينجح في فك لغز جريمة مقتل عامل سوداني وحرق عيادة السلاوي المجمعة

بنغازي 10 مارس 2020 (وال)- نحج قسم البحث الجنائي بمـديرية أمن بنغــازي، في فك لغز جريمة مقتل عامل سوداني الجنسية، وحرق عيادة مجمع السلاوي أو ما يعرف بعيادة 11يونيو.

فالقضية التي شغلت الرأي العام، بدأت خيوطها تتضح خلال ساعات معدودة، حيث تم كشف غموض هذه الواقعة، واستطاع قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغــازي أن يحتويها ويكشف أطرافها في وقت قياسي.

حيثُ أحبط أعضاء قسم البحث الجنائي بُمديرية الأمن، مخططات تخريبية من جانب تشكيل عصابي؛ كان يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المدينة، ولكن يقظة وكفاءة رجال الشرطة، والتي تطورت بشكل كبير واجهتهم بمنتهى الحزم، حيثُ نجح أعضاء قسم البحث الجنائي بمُـديرية الأمن، في كشف غموضها والقبض على مُرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

والبداية كانت عندما وردت إشارة لاسلكية من قبل غرفة العمليات الرئيسية بمديرية الأمن، مُفادها واقعة حرق العيادة المجمعة السلاوي أو ما يُعرف بعيادة 11 يونيو بمنطقة السلماني الشرقي بالتحديد شارع فلسطين داخل اختصاص مركز شرطة العروبة، ووردت معلومات أخرى عبر غرفة العمليات؛ مُفادها الاعتداء على عامل سوداني الجنسية داخل العيادة.

على الفور تم خروج دوريات من قسم البحث الجنائي بمُديرية الأمن، للبحث والتحري عن الفاعل، وبعد 6 ساعات فقط من الواقعة، تم تحديد هوية الجُناة وتحديد مكان تواجدهم، وضبطهم جميعًا، وبإسعاف العامل لكن للأسف في صباح اليوم التالي انتقل إلى رحمة الله متأثرًا بجراحه، حيثُ اعترف أحد الجُناة بطعن العامل بزجاجة كبيرة في بطنه، وقام الثاني بضربه بأسطوانة الإطفاء الخاصة بالعيادة على الرأس، وسقط العامل مُغمى عليه وقام الثالث برميه بالنار، وكذلك قام الثالث بإشعال النار بالعيادة بعد واقعة الضرب، والاعتداء وسرقة عدد اثنان شاشات مرئية لابتوب وأشياء أخرى.

عليه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وإيداعهم بالحجز القانوني، إلى حين عرضهم على النيابة العامة. (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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