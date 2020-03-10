«داخلية الوفاق» تشكل لجنة لحصر الجالية الليبية في تونس

قرر وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، تشكيل لجنة برئاسة العميد عبد الحميد عبد العظيم الغزالي، رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، لحصر ومتابعة الجالية الليبية في تونس.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، فإن اللجنة تضم في عضويتها المندوب الأمني بالسفارة الليبية بتونس،عميد إبراهيم الصادق البوعيسي، والمقدم أحمد جمعة على فاروق، من مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، وفؤاد عبد الوهاب الجيلاني المهدوي، من مصلحة الأحوال المدنية، وكل من محمد محمد خليفة البنداق، ومحمد مصباح أحنيش وغيث على زائد.

فيما ستتولى اللجنة أيضا، تسهيل الإجراءات للراغبين من الجالية في العودة لأرض الوطن.

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