إيقاف عمل لجان «بلدي سبها» المنتهية ولايته

قرر المجلس البلدي ببلدية سبها، اليوم الثلاثاء، مباشرته ممارسة اختصاصه وفقًا لما نص عليه القانون رقم «59» للعام 2012 ولوائحه التنفيذية، وقرر اعتبار كل اللجان المشكلة من قبل المجلس البلدي المنتهية ولايته موقوفة، وإلغاء جميع التكليفات التي تخص المندوبين.

وطلب المجلس من كل الجهات عدم التعاون مع هذه اللجان اعتبارًا من اليوم، لافتًا إلى تشكيل لجان جديدة لمقتضيات العمل خلال الفترة المقبلة، حسب بيان منشور على صفحة المجلس بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأكد المجلس عزمه المضي قدمًا في خدمة المدينة التي تعتبر ثالث أكبر مدن ليبيا من الناحية الجغرافية، ودعا الجميع للتعاون بهدف خدمة المواطنين.

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