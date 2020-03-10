بالصور .. جمع آليات التابعة لمديرية أمن شحات

شحات 10 مارس 2020 (وال)- أقيم صباح اليوم الثلاثاء، جمع آليات التابعة لمديرية أمن شحات، وذلك بناء على تعليمات السيد مدير أمن شحات عميد دكتور محمد فرج.

هذا وجاء ذلك بناء على تعليمات الصادرة لرئيس قسم الخدمات بالمديرية، بشأن متابعات آليات التابعة للمديرية، وذلك بحضور رئيس مكتب الدوريات بالإدارة العامة للتفتيش.

وتم التأكيد على جاهزية المركبات، من حيث النظافة وسلامة آليات، وإجراء الصيانة في الموعد المحدد وإزالة الزجاج المعتم.

وتم محاضرة السائقين من قبل رئيس قسم الخدمات بالتشديد على الضبط والربط، وعدم قيادة آليات إلا بارتداء القيافة الكاملة، والظهور بالمظهر اللائق، والالتزام بالتعليمات الصادرة واحترام المواطنين. (وال- شحات) ع ع/ ر ت

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