اتفاق بين “التعليم والمالية” لحل جملة من المشاكل

قال وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق، عادل جمعة، إن الوزارة وضعت خلال لقاء مع وزارة المالية جدولا زمنيا لحلحلة كل الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية، وتم الاتفاق على جملة من الإجراءات التي تساعد في انتظام الدراسة.

وأضاف جمعة، أن وزير المالية فرج بومطاري، وجه بصرف العلاوة الخاصة بالعام الدراسي 2018/2017، لمعلمي عين زارة والجميل وسبها وصبراتة، ومتابعة أي عجوزات في العلاوة للعام الدراسي الماضي من خلال تشكيل لجنة مشتركة بخصوصها.

وجاءت تصريحات جمعة عقب اجتماع تقابلي بين وزارتي التعليم والمالية وبحضور وزير التعليم المكلف محمد عماري، ووزير المالية، ووكيلي الوزارتين، وعدد من مديري الإدارات بالوزارتين.

ووفق بيان لوزارة التعليم، فقد خصص الاجتماع لمتابعة جملة من المواضيع التي تخص قطاع التعليم ومعالجة أوضاع المعلمين في عدد من الجوانب. وتناول تفعيل علاوة الحصة وتسهيل إجراءاتها وإتمام إجراءات المنسبين الجدد، والاهتمام بمراقبات التعليم من خلال اعتماد الباب الثاني لها وصرفه بانتظام ومناقشة تفعيل صندوق التكافل الاجتماعي بالمراقبات التعليمية.

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