الميهوب: زيارة حفتر لفرنسا وألمانيا تتعلق بمسارات الحل المطروحة لإنهاء الأزمة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب، إن زيارة القائد العام المشير خليفة حفتر إلى فرنسا وبرلين تتعلق بمسارات الحل المطروحة لإنهاء الأزمة في ليبيا.

الميهوب أضاف في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن المجتمع الدولي على إطلاع بعمليات نقل الإرهابيين إلى ليبيا، موضحًا أن الزيارة تناولت كافة التفاصيل الحاصلة في المشهد الليبي حتى الآن.

وتابع الميهوب: “الشروط التي طرحتها القوات المسلحة في وقت سابق، بشأن التوقيع على وثيقة وقف إطلاق النار، لم تتغير، وحال توافر الشروط المعلنة مسبقا يمكن اتخاذ خطوة مغايرة للموقف الحالي، والتوقيع على وقف إطلاق النار.

وواصل “الهدنة تم خرقها من جانب الميليشيات، فيما يرد الجيش على الخروقات طوال الفترة التي أعقبت بدء الهدنة”، مؤكدًا على أهمية الدور الروسي في المنطقة وخاصة الملف الليبي، وأن عقيلة صالح، وخليفة حفتر، أطلعا الجانب الروسي على كافة التطورات في ليبيا في وقت سابق، مُبينًا أن روسيا داعمة للاستقرار في ليبيا الذي ينعكس على المنطقة ككل.

وقالت الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن المستشارة أنجيلا ميركل استقبلت خليفة حفتر، لإجراء محادثات بشأن الصراع في ليبيا، وضرورة وقف إطلاق النار.

وذكر المتحدث باسم الحكومة الألمانية، في بيان إعلامي، إن ميركل شددت على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري لهذا الصراع، وأنه لهذا السبب من الضروري وقف إطلاق النار والتقدم في العملية السياسية.

وفي وقت سابق من مساء أمس الاثنين، استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خليفة حفتر في قصر الإليزيه، حسبما ذكرت القيادة العامة لعملية الكرامة.

وقالت القيادة في بيان لها: “بدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وصل خليفة أبوالقاسم حفتر إلى قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس وذلك للتباحث في آخر مستجدات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية”.

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