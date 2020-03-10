مدفعية الجيش الوطني ترد على خرق قوات مصراتة للهدنة

قصفت مدفعية الجيش الوطني الليبي اليوم الثلاثاء، مواقع لقوات مصراتة ردا على خرق تلك القوات الهدنة المعلنة منذ 12 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقالت إدارة الدعم والتوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، في بيان لها، إن مدفعية القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الليبي استهدفت تمركزات، ومراصد قوات مصراتة، بالمحور الشرقي لعمليات تحرير مصراته، وفقاً للبيان.

وأضافت أن الإصابات كانت دقيقة ونتج عنها تدمير، وحرق، عدة آليات لقوات مصراتة المعززة بقوات موالية لتركيا، في حين لاذوا بالفرار أمام الضغط النيراني لقوات الجيش الوطني، بحسب البيان.

وعلى الرغم من الهدنة المعلنة بين الطرفين إلا ان الخروقات لا تزال تتكرر بشكل شبه يومي ما بين القصف المدفعي والمواجهات المسلحة.

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