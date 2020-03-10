سرت.. اجتماع مشترك بين البلدية وممثلي الصندوق الدولى للأمم المتحدة للسكان

عقد بديوان بلدية سرت اجتماع موسع اليوم برئاسة رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت أ. سالم عامر سالم وبحضور ممثليين عن منظمة مسارات للسلام والتنمية و صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وقال مدير ادأرة الاعلام والعلاقات ببلدية سرت محمد الاميل ان الاجتماع خصص لبحث ومناقشة ألية تنفيد مشروعات الشباب للسلام من خلال التدريب ورفع الكفاءة وبناء هيكلية المشروعات الصغرى والمتوسطة وحاضنات الأعمال للشباب بدعم من منظمات دولية تابعة الأمم المتحدة

وهى الصندوق الدولى للسكان وبرنامج الامم المتحدة الانمائى ومنظمة اليونسيف والمنظمة الدولية.