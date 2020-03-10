مسؤول عسكري: تحشيدات لقوات الوفاق في الزاوية وهذا الهدف منها

قال غيث اسباق رئيس جهاز المتابعة والرصد بالجيش الليبي إن القوات الموالية الوفاق تستعد لتنفيذ عملية ضد قوات الجيش الوطني الليبي في منطقة الصبخة بالحرشة في مدينة الزاوية.

وأضاف اسباق في تصريحات إعلامية أن المليشيات أنشأت معسكرا ميدانيا، وزودته بالسلاح قرب مصفاة الزاوية، التي تبعد 48 كيلومترا شمال غربي العاصمة الليبية طرابلس.

وأوضح أن المليشيات تعتزم مهاجمة المباحث الجنائية فرع الغربية، وقوات الجيش الوطني في المنطقة الغربية.

وكانت مصادر عسكرية ليبية كشفت عن أن قوات الوفاق وفّرت أماكن إقامة لضباط أتراك ومرتزقة سوريين في مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، وتم رصدهم من قبل الجيش الليبي وهم يتنقلون بسيارات مدنية وعسكرية داخل المدينة.

ويقطن العسكريون الأتراك في منطقة أولاد جربوع بالزاوية بالقرب من مدرسة خالد بن الوليد خلف منزل أحد المستشارين لفايز السراج، ويطلقون على أنفسهم “سرية الفاروق”.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي