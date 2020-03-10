ميركل تستقبل حفتر وتؤكد ضرورة الحل السياسي في ليبيا

استقبلت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أمس، قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، في العاصمة برلين، وتبادلت معه الآراء عن الوضع في الأزمة الليبية

وصرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، بأن المستشارة أكدت أنه «لا يمكن حل هذا النزاع عسكرياً، وأنه لهذا السبب يعد من الضروري تطبيق هدنة، وتحقيق أوجه تقدم في العملية السياسية، وفقاً لقرارات مؤتمر برلين». كما أكدت المستشارة الألمانية أن «وقف إطلاق النار، وإحراز تقدم في العملية السياسية، ضروريان لهذا السبب».

وبحث حفتر وميركل، خلال اللقاء، تقييم الوضع السياسي والميداني الحالي في ليبيا، وسبل تطبيق مخرجات مؤتمر برلين، التي تم التوافق بشأنها بين طرفي النزاع في شهر يناير الماضي، خصوصاً البند المتعلق بوقف إطلاق النار، واستئناف المفاوضات السياسية.

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