«دعم البلديات» ينظم ورشة عمل للعضوات المنتخبات بالمجالس البلدية

ناقشت ورشة عمل نظمها برنامج «دعم البلديات في ليبيا» تحت عنوان «التشبيك والتخطيط لشبكة العضوات المنتخبات بالمجالس البلدية»، التحديات التي تواجه المرأة الليبية أثناء تأدية أعمالها والعمل على دعمها لإثبات جدارتها، والتأكيد على وضع برنامج عمل خاص بها خلال العام الجاري 2020.

وحضر الورشة التي استمرت على مدار اليومين الماضيين، نائبة رئيسة وحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي، حنان الفخاخري، وسفير ألمانيا في ليبيا، أوليفير أوفتشا، والسفيرة الكندية، هيلاري تشايلدز آدمز، وممثلة بعثة الاتحاد الأوربي، جيزيلا سبير يتوفر، ورئيسة شبكة العضوات المنتخبات، نادية بوسراويل.

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وقدمت الفخاخري، خلال الورشة عرضًا مفصلًا عن وحدة دعم وتمكين المرأة، والخطط والبرامج التي تنفذها لدعم المرأة الليبية في كل المجالات بهدف ضمان مشاركتها الفعالة في بناء ليبيا وتنميتها.

يشار إلى أن برنامج «دعم البلديات في ليبيا» تنفذه المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق.

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