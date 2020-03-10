مصادر صحفية: أردوغان يحضّر لمنح الجنسية التركية إلى مرتزقة ليبيا

كشفت مصادر مسؤولة لـ «البيان»، عن وعود قدمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمتطرفي إدلب الموجودين في طرابلس، بتعديل وضعهم، ومنحهم جواز سفر تركياً،.

فيما أشارت مصادر أخرى، إلى أن النظام التركي بادر بنقل أعداد متزايدة من الإرهابيين الموالين له من شمالي سوريا إلى طرابلس،

الى ذلك، أوضحت مصادر عسكرية أن خطة أردوغان المقبلة في ليبيا، بعد الاتفاقية الأمنية، هي جلب أكبر عدد من المرتزقة، حيث يحرص على نشر 16 ألف إرهابي من إدلب في طرابلس خلال الأيام المقبلة، وقد وعد بمنحهم الجنسية التركية، لتفادي أي شبهة إرهاب في المستقبل، بالرغم من أنهم متطرفون، ويشكلون خطراً على جل دول العالم.

فيما يحرص أردوغان على تفادي مشاكل مع الغرب، بتأكيد أن الجماعة التي تقاتل في طرابلس، تحمل جواز سفر تركي، وليست تابعة للفصائل.