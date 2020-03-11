مصدر عسكري يكشف عن ترتيبات لهجوم وشيك لقوات الوفاق لإستعادة السيطرة على سرت

كشف مصدر عسكري ليبي أن قوات حكومة الوفاق تخطط لتنفيذ هجوم وشيك يستهدف وحدات قوات الجيش الوطني الليبي في مدينة سرت الواقعة وسط البلاد، والتي تبعد 450 كم عن العاصمة طرابلس .

وأضاف المصدر، في تصريحات إعلامية، أن قوات الوفاق أخرجت قوة ضخمة من مدينة مصراتة تتكون من كتيبة الفاروق ولواء الصمود، بالإضافة لفصائل سورية متطرفة باتجاه أبوقرين للاستعداد لهجوم تحاول من خلاله استعاده السيطرة على مدينة سرت التي فقدتها في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأوضح المصدر، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن الخطة التي أعدتها قوات الوفاق رفقة المستشارين العسكريين الأتراك تعتمد على غطاء جوي توفره الطائرات المسيرة التركية بالإضافة لتحرك خلايا نائمة في وسط المدينة لإرباك الخطوط الدفاعية لوحدات الجيش الليبي.

وأنهى المصدر بأن القوة تمركزت في منطقة أبوقرين والسدادة ووادي زمزم، وأنها تضع الترتيبات الأخيرة قبل الهجوم.

وكان المتحدث باسم القوات الخاصة الصاعقة عقيد ميلود الزوي، أكد إن قوات الوفاق دفعت بتعزيزات إلى محور أبوقرين الواقع على بعد 118 كيلومترا جنوب مصراتة.

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