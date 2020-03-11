بلدية خليج السدرة تعد برنامجا توعويا عن فيروس «كورونا»

اتفق المشاركون في اجتماع موسع عُقد بدعوة من رئيس المجلس التسييري لبلدية خليج السدرة، على إعداد برنامج تثقيفي لتوعية المواطنين بأعراض فيروس «كورونا» المستجد وطرق الوقاية منه، وذلك بالتنسيق مع أطباء متخصصين من جامعة بنغازي والهلال الأحمر الليبي.

كما تقرر عمل المجلس البلدي بالتنسيق مع الجهات المختصة ومكتب الخدمات الصحية على توفير أجهزة وتحاليل الكشف في وحدتي الرعاية الصحية في رأس لانوف وبن جواد، لإجراء التحاليل الطبية للأجانب الوافدين والمواطنين الخاصة بالفيروس، وذلك حسب بيان منشور على صفحة بلدية خليج السدرة بموقع «فيسبوك».

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ولفت البيان الذي نشر أمس الثلاثاء، إلى أنه بعد وصول التحاليل الخاصة بفيروس «كورونا» إلى وحدات الرعاية الصحية ستضاف إلى الشهادة الصحية التي تُطلب في الجهات العامة.

يشار إلى أن الاجتماع عقد بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية خليج السدرة، ومدير مكتب الخدمات الصحية بالبلدية، ومديرة وحدة الرعاية الصحية بالبلدية، وإدارة الصحة المهنية براس لانوف، ورئيس مجلس الحكماء والأعيان بالبلدية، ومدير مديرية الأمن رأس لانوف العميد إدريس السعيطي، ورئيس فرع جهاز البحث الجنائي، ومندوب عن الجوازات والجنسية راس لانوف، مندوب عن الحرس البلدي ومندوبي الأجهزة الأمنية.

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