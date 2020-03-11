ورشة في غات حول “الأخبار الكاذبة” على سوشيال ميديا

متابعة|218

تلقى مجموعة من نشطاء في مواقع “التواصل الاجتماعي” في مدينة غات سلسلة من المهارات الجديدة خلال الجلسة الأولى من المستوى الثاني للتدريب التقني “تفاعل” مع المدرب “عمر صالح عمر”، ضمن مبادرة “لصالح المجتمع في غات 2020”.

تمثل التدريب في تقنيات التحقق من الوقائع على “التواصل الاجتماعي” إلى جانب كيفية التمكن من معرفة مدى شفافية المنصة الإلكترونية، سواء عامة أو تابعة لوسيلة إعلام معينة كما تعرف المشاركون عن قرب على تقنية “التزييف العميق” وكيفية اكتشاف التلاعب بالفيديو التي عادةً ما يكون الغرض منها نشر الأخبار المضللة والتأثير على الرأي العام.

ويستهدف البرنامج التدريبي “تفاعل” في مرحلته الثانية الشباب من النشطاء المجتمع المدني وطلبة الكليات والمعاهد على مستوى بلدية غات.

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