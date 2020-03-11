المركز الوطني : على كل العائدين من دول ظهور كورونا الإنعزال في منازلهم 14 يومًا

ليبيا – طالب المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض المسافرين القادمين من دول ظهرت بها حالات لفيروس كورونا، ضرورة التحقق من الأعراض المصاحبة للمرض .

وذكّر المركز بهذه الأعراض وهي : ” الحمى، السعال جاف، وضيق التنفس ” داعيًا كل من يشعر بأي من هذه الأعراض، التوجه إلى الفريق الطبي التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمنفذ ( مطار – منفذ حدودي ) .

ودعا المركز في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء العائدين من هذه الدول وعدم وجود واحدة من هذه الأعراض، بضرورة البقاء في المنزل لمدة 14 يوما مع مراعاة البقاء في حجرة منعزلة, وتجنب مخالطة الأسرة، المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون.

كما طالب هؤلاء المسافرين العائدين من دول ظهور كورونا إلى ارتداء الكمامات التنفسية، وعدم الذهاب إلى العمل حتى انقضاء الــ 14 يوما ، معلنًا عن أرقام طوارئ في حال ظهور واحدة من الأعراض وهي :

(( 0926888999 أو 0921888999 أو 0924555554 ))

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