“الصقارة” في طبرق يؤسسون نادياً لتنظيم الهواية

تقرير|218

تشتهر طبرق برياضة صيد الصقور والصيد بالصقور وهو ما دعى عشاق هذا النوع من الرياضات إلى التفكير جدياً في تأسيس نادٍ لتنظيم هوايتهم المفضلة والتي تدر على بعضهم أرباحاً مادية لتتجاوز الهواية إلى “الأعمال”.

يهدف تأسيس النادي حسب مؤسسيه إلى حماية حقوق الصقارين واحترام هوايتهم .. وقد حاول مجموعة منهم مطلع الثمانينيات من القرن الماضي أن يؤسسوا النادي لكن لم يحالفهم الحظ ويعيدون الكرة اليوم وفي مقدمتهم الحاج جبريل اسحام –أحد رواد الهواية في طبرق- الذي يقول أنه ورفاقه يدفعون بشباب اليوم لتأسيس النادي.

تخلل الاجتماع الأول لتأسيس نادي صقارين طبرق عروض للصقارين الذين أتوا بصقورهم الأصيلة وقرأ الشعراء من قصائدهم الشعبية التي تتحدث عن الصيد وخوض المغامرات في البراري.

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