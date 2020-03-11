“المطرد”..حملة توعوية حول فيروس كورونا

متابعة|218

انطلقت من بلدة المطرد ، حملة تطوعية للتوعية والتثقيف للتعريف بفيروس كورونا لعدد من مدارس بلدية الزاوية الغرب والمناطق المجاورة، من تنظيم مستشفى المطرد العام حيث يقوم فريق من الأطباء بإعطاء محاضرات تثقيفية وتوعوية عن مخاطر فيروس كورونا كوفيد-19.

انطلقت الحملة من مدرسة المطرد المركزية للتعليم الأساسي بحضور مدير مساعد مستشفى المطرد العام وبمشاركة عدد من التلاميذ بالمدرسة .. وتهدف الحملة إلى التعريف بفيروس كورونا وأعراضه ومسبباته وكيفية الوقاية منه وكيفية علاجه وكيفية التعامل مع المصابين والحد من انتشاره خصوصاً داخل المدارس المكتظة بالطلاب .. وتستمر الحملة في التوعية حتى استكمال جميع المدارس ببلدية الزاوية الغرب والمناطق المجاورة .

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