“مكافحة الظواهر” يغلق مركزاً طبياً “مخالفاً للقواعد الصحية”

أغلق جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة في مدينة بنغازي، مركزاً طبياً في منطقة البركة، كبرى أحياء المدينة، لعدم توفر معايير تسمح له بالعمل الصحي ولمزاولة العمل بإذن منتهي الصلاحية.

وقامت اللجنة المُشكلة بقرار رئيس جهاز المكافحة بإغلاق مركز “البشائر” الطبي والذي كان يعمل بأليات ولوائح غير قانونية- حسب ما أورده الجهاز على صفحته الرسمية .

وعلل الجهاز إجراء الإغلاق بأن المركز يعمل بإذن مزاولة منتهي الصلاحية ويمتهن العمليات القيصرية -للولادة- بدون وجود عناية خاصة ومشددة في حالة الطوارئ .. وأن غرفة العمليات بالمركز غير مطابقة للشروط الصحية أو الطبية بالإضافة إلي جدرانها المتأكلة والمصنوعة من الجبس الأبيض -حسب مابرره الجهاز. وأضاف المنشور حول أسباب الإغلاق أن التهوية تنعدم في مخازن المركز والمغسلة المخصصة لأغطية الأسره والوسائد تُعد غير صحية من حيث الجوده والنظافة، ناهيك عن الصرف الصحي والرائحة التي تملأ المكان والمطبخ الخاص بالنزلاء الذي يستخدم لحفظ المواد وتنعدم فيه معايير النظافة مما يجعل الأطعمة عُرضة للجراثيم والمكيروبات .

وخلص منشور المكافحة للقول بإن أوامر الإغلاق تمت بعد التأكد من خروج أخر حالة وهي الوحيده المتواجده بالمبني وتمت مطالبة إدارة المستشفي بكشوفات لأسعار الخدمات الطبية التي تُقدم للمواطنين .

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