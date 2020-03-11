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حملة توعوية لمجابهة كورونا في “البركت”

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت بلدة “البركت” التابعة لبلدية غات ، فعاليات الحملة التوعوية التثقيفية حول فيروس كورونا التي يشرف عليها وينظمها مكتب الصحة المجتمعية بالهلال الأحمر الليبي فرع البركت بالتعاون مع وحدة الرقابة الصحية الدولية.

تضمنت الحملة التوعوية محاضرة للرجال والنساء حول الفيروس من حيث التعريف بالمرض ومسبباته وطرق الوقاية منه..وتأتي الحملة من أجل نشر ثقافة الصحة المجتمعية بين الناس والتنبيه بمدى خطورة إهمال الصحة العامة.

وناشدت وحدة الرقابة الصحية الدولية الجهات المختصة بضرورة تحمل مسؤلياتها وأخذ كافة الاحتياطات، خاصةً في المناطق المحاذية للحدود، لكون منطقة غات عموماً إحدى المناطق التي تعد بوابة أفريقيا والحدود فيها مفتوحة على مصراعيها، كما طالبت الوحدة الجهات الحكومية بتأمين منفذ إيسين الحدودي مع الجزائر وتزويده بأجهزة اكتشاف الفيروس .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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