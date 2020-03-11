ورشة لمناقشة تحديات المرأة الليبية أثناء العمل بحضور السفير الألماني

نفذت المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق ورشة عمل على مدى اليومين الماضيين لدعم البلديات الليبية، ناقشت التحديات التي تواجه المرأة الليبية أثناء العمل، وذلك بحضور السفير الألماني أوليفير أوفتشا.

وناقشت الورشة التحديات التي تواجه المرأة أثناء تأدية أعمالها، وتأكيد دعمها حتى تتمكن من تجاوز الصعوبات التي تواجهها لإثبات جدارتها، وتأكيد وضع برنامج عمل خاص بها خلال العام 2020.

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وقدمت نائبة رئيسة وحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي، حنان الفخاخري، عرضاً مفصلاً عن الوحدة والخطط والبرامج التي تقوم بتنفيذها لدعم المرأة في مختلف المجالات.

وحضر الورشة سفير ألمانيا في ليبيا أوليفير أوفتشا، والسفيرة الكندية هيلاري تشايلدز آدمز، وممثلة بعثة الاتحاد الأوربي جيزيلا سبير يتوفر.

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