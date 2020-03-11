نصية لـ سلامة: ألا يستحق الشعب معرفة الطرف المعرقل في ليبيا

رأى عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، أنه كان على المبعوث الأممي السابق غسان سلامة، أن يتقدم بتقرير مفصل عن الصعوبات التي اعترضت تطبيق خطته في ليبيا.

وقال نصية، في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “الا يستحق الشعب الليبي أن يتقدم إليه المبعوث الخاص للأمين العام السيد غسان سلامة بتقرير مفصل عن الصعوبات التي اعترضت تطبيق خطته، ومن هو الطرف أو الأطراف المعرقلة لذلك بعد عامين ونيف من العمل وتعلق آمال الليبيين به. أم ان تغريده في التويتر باستقالته تكفي؟”، بحسب تعبيره.

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