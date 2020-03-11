اجتماع في وزارة العدل لمناقشة اتفاقية حظر تغيير البيئة لأغراض عسكرية

عقدت كل من اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، اجتماعا بوزارة العدل لمناقشة آلية التنسيق والعمل في موضوعات من بينها اتفاقية حظر استخدام تقنيات تغير البيئة لأغراض عسكرية.

كما ناقش الاجتماع اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكوليها الإضافيين، واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية إثناء النزاعات المسلحة .

وحضر الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء بمقر إدارة العلاقات بوزارة العدل، تم التوصل إلي إعداد مشروع مذكرة تفاهم بين اللجنتين لوضع آليات للعمل المشترك خلال أسبوعين.

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