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خارجية الوفاق تدين محاولة اغتيال رئيس وزراء السودان

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعربت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، عن ادانتها لمحاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك.

وأوضحت الوزارة، إن هذه العملية تعد عملاً ارهابياً يستهدف زعزعة ما وصل إليه السودان الشقيق من أمن واستقرار، ومحاولة بائسة لعرقلة الجهود المبذولة من الحكومة السودانية للمضي قدماً في تحقيق الانتقال السياسي المنشود واستكمال مختلف الاستحقاقات ضمن متطلبات المرحلة الانتقالية، مؤكدة على موقف دولة ليبيا الثابت في دعم وحدة وسيادة وأمن السودان وسلامة أراضيه لتحقيق آمال وتطلعات شعبه الشقيق.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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