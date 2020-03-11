الميهوب: زيارة المشير حفتر إلى فرنسا وألمانيا تتعلق بمسارات الحل المطروحة لإنهاء الأزمة الليبية

الميهوب وفي حديثه مع وكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الثلاثاء أوضح أن المجتمع الدولي على إطلاع بعمليات نقل الإرهابيين إلى ليبيا وأن الزيارة تناولت كافة التفاصيل الحاصلة في المشهد الليبي حتى الأن.

ليبيا – قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب إن زيارة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر إلى فرنسا وبرلين تتعلق بمسارات الحل المطروحة.

وبشأن إمكانية توقيع المشير خليفة حفتر على وثيقة وقف إطلاق النار،أوضح أن الشروط التي طرحتها القوات المسلحة في وقت سابق لم تتغير وأنه حال توافر الشروط المعلنة مسبقا يمكن اتخاذ خطوة مغايرة للموقف الحالي والتوقيع على وقف إطلاق النار.

وتابع الميهوب أن الهدنة تم خرقها من جانب المليشيات فيما يرد الجيش على الخروقات طوال الفترة التي أعقبت بدء الهدنة.

رئيس لجنة الدفاع و الأمن القومي أشار إلى أهمية الدور الروسي في المنطقة وخاصة الملف الليبي وأن رئيس البرلمان والقائد العام المشير خليفة حفتر أطلعا الجانب الروسي على كافة التطورات في ليبيا في وقت سابق وأن روسيا داعمة للاستقرار في ليبيا الذي ينعكس على المنطقة ككل.