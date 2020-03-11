الشاطر: حكومة الوفاق تجبر المواطن على دفع العجز في الميزانية بفرض رسوم على بيع الدولار

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري عبدالرحمن الشاطر إن الدولار يواصل صعوده ومؤسسات الدولة تبحث عن حلول لاستقرار سعر الصرف وهي تتصرف بمنطق الفزعة لمعالجة ما تقع فيه من اخطاء.

الشاطر أشار في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” إلى أن هذه المؤسسات تلجأ للإحتياطي المالي أو الاحتياطي الشعبي ليعالج أخطاءها المتكررة بإجبارهم على دفع العجز بفرض رسوم على شراء الدولار.

واختتم قائلا “الحكومة لا تفكر أن الاستقرار يحتاج لقرارات إنهاء الحرب لخلق استقرار يمكّن من خلق اقتصاد منتج و انهاء الاقتصاد الريعي. سوف يستمر التعثر و الوقوع في حفرة بعد الأخرى، حكومة لا تفكر صح وتتعامل بردود الأفعال بسلب الناس مدخراتهم بدلاً من تنميتها في استثمارات”.

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