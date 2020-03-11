الميهوب: زيارة حفتر لـ فرنسا وباريس تتناول هذه الملفات

كشف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، عن أسباب زيارة القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر إلى فرنسا وبرلين.

وقال الميهوب، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن الزيارة تأتي للتشاور حول مسارات الحل المطروحة للخروج من الأزمة الليبية، لافتا إلى أنها تتناول كافة التفاصيل الحاصلة في المشهد الليبي حتى الآن.

وأكد الميهوب، أن المجتمع الدولي على إطلاع بعمليات نقل الإرهابيين إلى ليبيا، قائلا “الهدنة تم خرقها من جانب المليشيات، فيما يرد الجيش على الخروقات طوال الفترة التي أعقبت بدء الهدنة”.

يشار إلى أن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، التقى أمس الثلاثاء، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في العاصمة الألمانية برلين بدعوة رسمية، حيث ناقشا آخر المستجدات على الساحة الليبية، وعملية وقف إطلاق النار.