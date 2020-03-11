مدفعية القوات الخاصة تستهدف تمركزات الوفاق في المحور الشرقي لمصراتة

كشفت إدارة الدعم والتوجيه المعنوي في القوات الخاصة الليبية أن مدفعية القوات الخاصة استهداف صباح الإثنين، تمركزات ومراصد قوات العدو في المحور الشرقي لعمليات تحرير مصراتة.

وأضافت إدارة التوجيه أن الإصابات كانت دقيقة ونتج عن هذه العمليه تدمير وحرق آليات العدو، مؤكدة أنه كالعادة لاذ العدو بالفرار أمام ضربات المدفعية.

وكان المتحدث باسم القوات الخاصة الصاعقة، عقيد ميلود الزوي، أكد أمس الثلاثاء، أن قوات الوفاق دفعت بتعزيزات عسكرية إلى محور بلدة أبوقرين الواقعة بين مدينتي مصراتة وسرت.

وقال الزوي، في تدوينة على فيسبوك، ” ميلشيات مصراتة وحسب مصدر موثوق تدفع بتعزيزات إلى محور أبوقرين وتقول إنها قوة حماية سرت الجفرة”.

وفي السياق، نشرت حسابات مناصرة لقوات حكومة الوفاق، على موقع تويتر، مقطع فيديو يظهر مرور رتل لسيارات دفع رباعي وسيارات إسعاف بإحدى النقاط الواقعة على طريق مصراتة أبوقرين.

وذكرت مصادر تابعة لكا يسمى بـ قوة “بركان الغضب” أن المنطقة العسكرية الوسطى التابعة لحكومة الوفاق دفعت بوحدات عسكرية جديدة إلى محور أبو قرين-الوشكة.

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