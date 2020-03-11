انطلاق البرنامج التدريبي للعاملين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل

انطلق بجهاز الشرطة القضائية التابعة لوزارة الهدل بحكومة الوفاق، أمس الثلاثاء، البرنامج التدريبي الخاص بالعاملين بمؤسسة الإصلاح والتأهيل (الجديدة – رجال) الذي ينفذ من بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأوضح المكتب الإعلامي، أن البرنامج يهدف إلى إطلاع المشاركين على أنشطة اللجنة الدولية بشكل عام وعلى أنشطة اللجنة الدولية لصالح العاملين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل بشكل خاص، كما تناول اللقاء آليات عمل البعثة والأنشطة الخاصة بمؤسسات الإصلاح والتأهيل والبرامج والأنشطة التي تنفذ مع المجتمع الدولي الخاصة بتطوير جهاز الشرطة القضائية.