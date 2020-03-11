مجلس شيوخ وأعيان ليبيا: قطر توجه دعوات مشبوهة للتأثير على المشروع الوطني الذي يقوده المجلس

ليبيا – أكد مسؤول الإعلام بالمجلس الأعلى لشيوخ وأعيان ليبيا أبوبكر سليمان مردمة أن جميع الليبيين يقفون صفاً واحداً وراء الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر في محاربة الإرهاب والغزو التركي على ليبيا.

مردمة أحد أعيان مكون التبو بالمنطقة الجنوبية أوضح في تصريح لموقع “العين الإخبارية” أن ما صدر عن المجلس بمقاضاة كل من قطر وتركيا بتهم جرائم الحرب في ليبيا ليس تصعيداً كلامياً بل إن المجلس بدأ بالفعل في اتخاذ الخطوات اللازمة لمقاضاة تلك الدول.

وقال إن الليبيين رفعوا شعار الجهاد ليس لمحاربة الليبيين بل ضد الاحتلال العثماني البغيض، مشيراً إلى أن أبناء جميع القبائل الليبية يقاتلون في المحاور تحت راية الجيش لمحاربة المحتل العثماني الذي حاول قطع أواصر الود بين الليبيين ونشر الفتنة ببلادهم.

وأضاف:” الليبيون من معبر مساعد شرقاً إلى رأس جدير غرباً ومن تمسة والكفرة جنوب شرقها إلى تجرهي والقطرون جنوب غربها تدعم القوات المسلحة في الحرب على الإرهاب”.

وتابع أن جميع ليبيا خالية من أي إرهابي يتبع تركيا وليس لهم أي وجود عسكري باستثناء العاصمة طرابلس والمناطق التابعة لمليشيات حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، قائلاً: “كل الشباب والشعب الليبي يرفضهم”.

وفيما يخص أمن الجنوب، قال مردمة:” إن مدن الجنوب كانت تعاني من أزمات أمنية لعدم وجود القوات المسلحة ما جعلها منطقة رخوة وظهرت بها تنظيمات متطرفة مدعومة من تركيا لكن مع تدخل الجيش هربت تلك التنظيمات إلى الصحراء أو تم طردها”.

وأكمل:” هناك عناصر من التنظيمات الإرهابية تتستر وراء الفكر الإخواني، فكل التنظيمات خرجت من عباءة الإخوان ولا توجد لهم شعبية”.

وأرجع مردمة الأزمات والانشقاقات التي تمر بها ليبيا إلى تدخلات دولتي قطر وتركيا، مشيراً إلى أن ذلك أثر على الجانب المعيشي لليبيين.

وحول الحدود المفتوحة وعبور أجانب إلى داخل ليبيا، أكد أن هنالك محاولة لتشويه المناطق الحدودية والتشكيك في دعمها للاستقرار بالبلاد.

وأردف:”هناك من يدخل ويخرج من الحدود الواسعة التي يستحيل السيطرة عليها بشكل كامل والبعض يدخل للاسترزاق والإعاشة نظراً لصعوبة الحياة في مناطقهم”.

واستطرد أن الحرب الآن مع تركيا في الجنوب أخذت منحاً آخر وهو مواجهة الشائعات حول جماعات من دول أخرى عابرة للحدود قد سيطروا على مدينة معينة، قائلاً:”من يروجون مثل هذا لديهم أجندة أخرى لشق الصفوف.. كل القرى الصغيرة الناس تعرف بعضها وأي غريب يدخل نعرفه ونعرف توجهه ومن أين جاء لذا المتطرفون والمجرمون منهم يلجأون إلى الصحراء والأودية”.

وأشار مردمة إلى أن المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان ليبيا رصد جميع الدعوات المشبوهة لدولة قطر للتأثير على المشروع الوطني الذي يقوده شيوخ ليبيا من خلال دعم المشروعات المؤدلجة والمتطرفة بالتواصل مع الحركات الإرهابية لتوريط دول أخرى من الجوار في دعم الإرهاب في ليبيا.

كما نوّه إلى أن مجلس شباب ليبيا الذي سيعقد في الرابع من شهر أبريل المقبل هو وحده من يمثل ويجمع كل شباب ليبيا ليختاروا قيادة لهم، مشيراً إلى أن من شاركوا في أي اجتماعات في تونس وفي غيرها لا يمثلون الليبيين.

مردمة أكد أن مجلس القبائل الليبية وجّه رسالة إلى العالم أن شيوخ القبائل هم من أغلقوا النفط ومن يريد التفاوض فعليه الرجوع للمجلس الذي تشكل في هراوة برئاسة الشيخ صالح الفاندي رئيس المجلس الأعلى لمشايخ ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية