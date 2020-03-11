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الميهوب يكشف سبب زيارة المشير لباريس

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان طلال الميهوب إن زيارة القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر إلى فرنسا وبرلين تتعلق بمسارات الحل المطروحة.

وأضاف الميهوب خلال تصريح صحفي أن الزيارة تناولت كافة التفاصيل الحاصلة في المشهد الليبي حتى الآن وأن المجتمع الدولي على اطلاع على عمليات نقل الإرهابيين إلى ليبيا حيث لفت إلى إمكانية توقيع المشير حفتر على وثيقة وقف إطلاق النار في حال توافر الشروط التي طرحتها القوات المسلحة في وقت سابق لاتخاذ خطوة مغايرة للموقف الحالي.

وكانت قد كشقت عن تفاصيل زيارة القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر إلى باريس، ولقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأفادت مصادر دبلوماسية مطلعة في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” بأن باريس تسعى لتحريك الملف الليبي باتجاه تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين مؤكدة أن الزيارة الرسمية التي أجراها المشير خليفة حفتر أمس إلى العاصمة الفرنسية جاءت للإجابة على تساؤلات باريس “حول إمكانيات المشير حفتر على حسم المعركة لصالحه، والسيطرة على كل المناطق الليبية”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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