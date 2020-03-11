معارض تركي يكشف عن 3 قتلى جدد من المخابرات التركية لقوا حتفهم في ليبيا

كشف وزير العمل والتضامن الاجتماعي التركي الأسبق، وعضو حزب الشعب الجمهوري المعارض ياشار أوكويان، عن أن ثلاثة عناصر جدد تابعين لجهاز المخابرات التركية لقوا حتفهم مؤخرا في مواجهات مع القوات المسلحة الليبية ولم تفصح الحكومة عن ذلك.

وقال موقع تركيا الآن التابع للمعارضة التركية إن أوكويان نشر صورا لثلاثة من عناصر المخابرات التركية الذين قتلوا في ليبيا، خلال ظهوره على إحدى القنوات التركية، مشيرا إلى أن جثامين هؤلاء الضحايا وصلت من ليبيا إلى تركيا سرا، حيث تساءل عن سبب إخفاء الحكومة لذلك الأمر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا