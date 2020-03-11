الاتحاد الإفريقي: نفضل تعيين مبعوث أممي إفريقي إلى ليبيا

دعا رئيس جنوب أفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي سيريل رامافوزا إلى تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا في أسرع وقت مفضلا بأن يكون من الدول الأفريقية.

وجاءت دعوة رامافوزا خلال لقائه مع السراج حيث أشار إلى الأثر السلبي للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي مضيفا أن تحقيق السلام في ليبيا هو من أولويات مهامه كرئيس للاتحاد الأفريقي.

وكانت مصر قد طالبت بدورها في وقت سابق بتعيين مبعوث أممي جديد خلفا للمبعوث السابق غسان سلامة في أسرع وقت ممكن على أن يحظى بقبول جميع الأطراف، وجاء ذلك على لسان وزير الخارجية سامح شكري خلال اتصال هاتفي له مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لبحث آخر مستجدات الأزمة الليبية.

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