الملف الليبي يجمع الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا

أكدت الولايات المتحدة رغبتها في العمل مع جنوب أفريقيا، التي ترأس الاتحاد الأفريقي، لدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لحل الصراع في ليبيا.

وذكرت السفارة الأميركية في ليبيا عبر حسابها على “فيسبوك” أن سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ” ريتشارد نورلاند “، ونائب القائم بالأعمال بالسفارة الأميركية لدى جنوب أفريقيا” آيان ماكاري ” ، عقدا اجتماعا وصف بالمثمر مع ممثلي إدارة العلاقات الدولية والتعاون في بريتوريا، العاصمة السياسية لجمهورية جنوب أفريقيا اليوم، لتأكيد رغبة الولايات المتحدة في العمل مع جنوب أفريقيا -كرئيس جديد للاتحاد الأفريقي- لدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لحل الصراع الليبي.

يذكر أن الزيارة تأتي بالتزامن مع زيارة بدأها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ، ” فائز السراج ” إلى جنوب أفريقيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية