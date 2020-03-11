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الملف الليبي يجمع الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت الولايات المتحدة رغبتها في العمل مع جنوب أفريقيا، التي ترأس الاتحاد الأفريقي، لدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لحل الصراع في ليبيا.

وذكرت السفارة الأميركية في ليبيا عبر حسابها على “فيسبوك” أن سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ” ريتشارد نورلاند “، ونائب القائم بالأعمال بالسفارة الأميركية لدى جنوب أفريقيا” آيان ماكاري ” ، عقدا اجتماعا وصف بالمثمر مع ممثلي إدارة العلاقات الدولية والتعاون في بريتوريا، العاصمة السياسية لجمهورية جنوب أفريقيا اليوم، لتأكيد رغبة الولايات المتحدة في العمل مع جنوب أفريقيا -كرئيس جديد للاتحاد الأفريقي- لدعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لحل الصراع الليبي.

يذكر أن الزيارة تأتي بالتزامن مع زيارة بدأها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ، ” فائز السراج ” إلى جنوب أفريقيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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